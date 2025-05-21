نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. طرح فيلم "روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة دنيا سمير غانم طرح أحدث أعمالها السينمائية، والتي تحمل اسم "روكي الغلابة" بـ دور العرض السينمائية، يوم 30 يوليو المقبل، ويشارك فيه بجانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح كلُ من محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

فيلم روكي الغلابة

قصة فيلم روكي الغلابة

وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وكان اخر اعمال دنيا سمير غانم هو مشاركتها في رمضان 2025 بمسلسل عايشة الدور، وجسدت دنيا شخصية عايشة وهي امرأه مطلقة تعود للدراسة في الجامعة بعد انتحالها شخصية ابنه أختها فاطيما الساعاتي عقب تعرضها لحادث وتعيش قصة حب جديدة خلال الأحداث، والمسلسل مكون من 15 حلقة، ومن بطولة دنيا سمير غانم، عمر الشناوي، نور محمود، ليلى عز العرب، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، أحمد عصام، أحمد فاضل، ومحمد عمرو الليثي، تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.