أحمد السقا يُنهي 26 عامًا من الزواج بإعلان رسمي عن طلاقه من مها الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد سنوات من نفي الشائعات وتأكيد التماسك الأسري، أعلن النجم المصري أحمد السقا انفصاله رسميًا عن زوجته المذيعة مها الصغير، ليُسدل الستار على علاقة استمرت أكثر من ربع قرن، وشهدت الكثير من التحديات والإشاعات التي لاحقتهما خلال العام الأخير.

12 شهرًا من الشائعات والردود القوية

على مدار عام كامل، تكررت شائعات انفصال الثنائي في مناسبات مختلفة، بدأت في أبريل 2024 عندما انتشرت أنباء عن انفصالهما، ليرد السقا سريعًا بوصف تلك الأخبار بـ "كذبة أبريل" في تصريح لصحيفة اليوم السابع.

ولتعزيز نفيه، اصطحب السقا زوجته مها الصغير إلى العرض الخاص لفيلمه "السرب" مطلع مايو 2024، في ظهور علني اعتبره المتابعون رسالة واضحة لنفي ما يتردد.

علامات التوتر تعود بداية 2025

في يناير 2025، عادت الشائعات لتطفو على السطح بعد أن لاحظ الجمهور حذف مها الصغير لصورها مع السقا من حساباتها على وسائل التواصل.

السقا تدخل مجددًا لنفي الأمر، مؤكدًا أن الشائعات تؤذي أبناءه نفسيًا، وأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد من يروج لها.

ظهور إعلامي لتفنيد الاتهامات

في مارس 2025، خلال حلوله ضيفًا في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، تحدث السقا مجددًا عن الشائعات، نافيًا أي انفصال ومؤكدًا أن لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى استغرابه من إصرار البعض على ترويجها، وقال حينها:

"حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص مؤذي".

الإعلان الرسمي: الطلاق وقع منذ شهرين

في منشور صريح ومباشر على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أعلن أحمد السقا أن الطلاق قد وقع بالفعل منذ نحو شهرين، رغم أن الانفصال العملي حدث قبل 6 أشهر.



كتب السقا:

"عشان الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبًا. أعيش حاليًا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي... وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر."

رسالة تقدير وطلب احترام الخصوصية

اختتم السقا منشوره برسالة احترام وتقدير لزوجته السابقة، داعيًا الإعلام والجمهور إلى عدم الخوض في التفاصيل، ومشيدًا برقي مها في تأجيل إعلان الانفصال.

"تأخرت هي في الإعلان، ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام... تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها".



