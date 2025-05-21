قصور الثقافة تختتم العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" بالقليوبية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء اليوم، ختام العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة"، ضمن عروض الموسم المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض من تأليف أحمد سمير، وإخراج أشرف عبد الجواد، وأُقيم بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

أحداث عرض "ألف ليلة وليلة"

العرض مستوحى من الأجواء الأسطورية لحكايات "ألف ليلة وليلة"، قدم معالجة درامية لصراع الخير والشر، من خلال مواجهة العقل البشري لوساوس الشيطان، لتنتهي القصة بانتصار الحكمة وتجسيد العفو، عبر قرار شهريار بالعفو عن شهرزاد.

أبطال عرض "ألف ليلة وليلة"

شارك في بطولة العرض مجموعة من الفنانين، منهم: عبد الرحمن ثروت، محمود جوهر، أحمد فارس، رضوى طاهر، سامح أبو العلا، بسنت، أحمد دجوي، بشوي أشرف، محمد ناجي، محمد وليد، ومحمد عدوي، حنان محمود، وهبة محمد.

كتب الأشعار أيمن حافظ، تصميم الاستعراضات سامح أبو العلا، الموسيقى والألحان محمد ناجي، تصميم الديكور والملابس علاء الحلوجي، الإضاءة مدحت السعدني، مساعدا الإخراج عبد الرحمن ثروت وأحمد فارس.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ونفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد.

أمسية شعرية

وفي سياق آخر، نظم نادي أدب بيت ثقافة الخانكة أمسية شعرية، ضمن فعاليات أندية الأدب، شاركت فيها الشاعرة ناهد محمد بقصيدتها "ساعة الصفر"، تلتها الشاعرة روان أحمد بقصيدة "مش للفراق"، واختتمت الشاعرة ساندي بقصيدة "ذهب الليل"، كما تخللت الأمسية فقرات غنائية قدم خلالها حسين الحلواني أغنية "قارئة الفنجان"، كما قدم محمد جاد الله أغنية "كان يا ما كان"، واختتمت رهف أحمد الفقرات بأغنية وطنية بعنوان "تحيا مصر".

أما على مستوى النشاط الصيفي للأطفال، فقد شهدت مكتبتي كفر طحلة وطحانوب، إضافة إلى مكتبة الطفل بقصر ثقافة كفر شكر، عددا من ورش الحكي ومسابقات في المعلومات العامة، إلى جانب محاضرة توعوية بعنوان "إيجابيات وسلبيات الألعاب الإلكترونية"، تناولت تأثير هذه الألعاب على مهارات الأطفال وسلوكياتهم النفسية.