عصام عمر يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان عصام عمر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تصدر فيلم "سيكو سيكو" قائمة إيرادات موسم عيد الفطر محققًا 618،193 جنيهًا، ليصبح العمل الأكثر جذبًا للجمهور حتى الآن.

حيث شهد موسم عيد الفطر السينمائي منافسة محدودة بين خمسة أفلام جديدة، حيث تسعى هذه الأعمال لجذب الجمهور وتحقيق أعلى الإيرادات، وسط تباين واضح في الإقبال من فيلم لآخر، ويستعرض التقرير التالي تفاصيل الإيرادات التي حققتها تلك الأفلام منذ انطلاق عرضها في دور السينما، مع تسليط الضوء على أبرز أبطالها وأحداثها.

فيلم سيكو سيكو

تفاصيل فيلم "سيكو سيكو"

والفيلم من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، ويشاركهما باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، علي صبحي، كما يظهر خالد الصاوي كضيف شرف، الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي بالشراكة مع الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.



أحداث فيلم “سيكو سيكو”



وتدور أحداث الفيلم حول شابين من أسرة متوسطة يواجهان مغامرة غير متوقعة بعد حصولهما على ميراث من عمهما المتوفى، ليكتشفا لاحقًا أن الميراث عبارة عن بضاعة غير قانونية، فيقرران بيعها عبر لعبة إلكترونية من تصميمهما تُدعى "سيكو سيكو".