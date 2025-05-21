الليلة.. كريم محمود عبدالعزيز ضيفًا في أولى حلقات "فضفضت أوي" مع معتز التوني

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق اليوم أولى حلقات برنامج "فضفضت أوي"، الذي يقدمه المخرج معتز التوني، عبر منصة " واتش ات" الرقمية، ومن المقرر أن يحل الفنان كريم محمود عبدالعزيز ضيفًا في أولى حلقات البرنامج.

تفاصيل برنامج "فضفت أوي"

البرنامج من تقديم المخرج معتز التوني الذى يخوض به تجربة البرامج التليفزيونية لأول مرة، ويستضيف خلاله عددا من أبرز النجوم، منهم منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، والنقيب أشرف زكي، محمد القس، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان آخر أعمال كريم في السينما فيلم الهنا اللي أنا فيه، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، حول شخصية دكتور أحمد والتي يقدمها كريم، وهو مهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه على السوشيال ميديا حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية، ولكنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية مع ياسمين رئيس.