حمادة هلال يتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان حمادة هلال تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شهدت مدينة تورنتو الكندية مؤخرًا حفلًا غنائيًا ناجحًا له، حيث اجتمع في الحفل ما يقارب 30 ألف متفرج من مختلف الجنسيات، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أخرى، ليؤكد بذلك شعبيته الكبيرة وانتشاره الواسع بين جمهور الوطن العربي في الخارج.

وعبّر حمادة هلال عن سعادته بهذا النجاح الجماهيري الذي جاء تتويجًا لمسيرته الفنية الحافلة، مشيرًا إلى أن الحفل كان تجربة مميزة بفضل تفاعل الجمهور وحماسه الكبير.



وعبر حسابه الرسمي على إنستجرام، شارك حمادة متابعيه صورًا من الحفل، معبرًا عن امتنانه لإدارة مهرجان Discover Egypt الذي نظم الحفل، ولجمهوره الذي جاء من أمريكا وكندا ليكونوا جزءًا من هذه الليلة الفنية الرائعة، كما أعلن عن استعداده لجولة فنية مرتقبة في أمريكا الشمالية.



آخر أعمال حمادة هلال

على الصعيد الدرامي، حقق مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي، حيث حصد نسب مشاهدة عالية وأشاد به الجمهور والنقاد على حد سواء.

المسلسل شارك في بطولته عدد من النجوم مثل هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبدالعزيز، وخالد الصاوي.