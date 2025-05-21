نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة عن بيان أسرة عبد الحليم: البيان كان توضيحي ولا نقصد الإساءة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق محمد شبانة، ابن شقيق الراحل عبد الحليم حافظ، على بيان أسرة العندليب الذي صدر أمس، بعدما تعرضت الأسرة لهجوم شديد خلال الأيام القليلة الماضية، عقب كشفها عن خطاب قالت إنه يثبت عدم زواج الراحل عبد الحليم حافظ والراحلة سعاد حسني، وهو ما نفته شقيقتها جانجاه. وقال: "بيان اليوم كان توضيحي، وذكرنا فيه كل التفاصيل، وقلنا إن الفنانة سعاد حسني لا نقصد الإساءة لها، لكن قصدنا نقول إنه حب لم يكتمل بزواج، وقلنا كل ما هو منطقي، وتساءلنا: لو قلتوا فيه زواج، هاتوا العقد ونكشف صحته لدى خبير؟ ولو حتى طلع مزيف، مش هنقاضيكم، لكن علينا التوقف في الحديث عن هذا الأمر".

تصريحات محمد شبانة



وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "نكنّ كل الحب والاحترام للفنانة سعاد حسني وندافع عنها حتى أكثر من أسرتها. صحيح كان فيه حب، لكن لم يُكلل بزواج".



وحول توقيت ظهور الخطاب، قال: "أثناء ترتيب الكتب المملوكة لعبد الحليم حافظ، بما فيها من إهداءات، وجدنا الخطاب وسط الخطابات، وكان بخط يدها. مش قصدنا نسيء، إنما نوضح إنه حب لم يُكلل بالنجاح، وإنها كانت علاقة عفيفة شريفة، علاقة حد بيوصل حد لبر الأمان، مش أكتر من كده".



وأردف: "لا نقصد الإساءة لها بل ندافع عنها، ولو قلنا إن العقد مزيف، فده دفاعًا عنها من أي شخص يريد التشهير بسمعتها وسمعة الراحل العندليب عبد الحليم حافظ".



وانتقد الحديث عن زواج عرفي لمدة ست سنوات قائلًا: "الحديث عن زواج عرفي ست سنوات، كيف سيحدث؟ معقول كل الفترة دي محدش يعرف؟ حتى الإعلامي مفيد فوزي قال في آخر حوار له، إنه لم يتزوج لأنه كان يعاني من بعض الأمراض".



وقال: "سعاد حسني ست الكل وشرف، وأي حد في الدنيا يتمنى يتزوجها، ولو كان صحيح، هنبارك ونتشرف، لكن ما حصلش".

التسجيلات الصوتية

وحول التسجيلات الصوتية، قال: "لدينا بالفعل تسجيلات صوتية لعبد الحليم حافظ، بيقول فيها إن حبيبته سعاد وصلها لبر الأمان، لكن الحب شيء والزواج شيء آخر. والتسجيلات تحمل كل شيء، حتى السيدة التي اعتبرها حب حياته، وتمنى الزواج منها، وحزن عليها بعد وفاتها، ولبس دبلتها لآخر يوم".

وعن مصير التسجيلات، قال: "أعطيناها لشركة محترمة جدًا تعمل على إنتاجها في شكل برنامج درامي يسرد حياته من بدايتها حتى نهايتها، ودراسته، وكل شيء، وعلاقته بعبد الناصر والسادات، كل شيء قاله".



وعن التوقيت، قال: "عند الانتهاء منها، سيكون موعد صدورها إما في ذكرى ميلاده أو وفاته حسب التوقيت حينها".