نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود العسيلي لـ "دوت الخليج الفني": كريم عبد العزيز أيقونة سينمائية.. وخطوة السينما مؤكدة ولكن ليس الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالمطرب محمود العسيلي في العرض الخاص لفيلم المشروع x بدار الأوبرا المصرية.



وتحدث محمود العسيلي عن رأيه في الفيلم قائلًا: "كريم عبد العزيز ممثلي المفضل، وشايف أنه أيقونة مهمة جدا في تاريخنا وتاريخ السينما المصرية، واتمنى ان الفيلم يحقق أكبر الإيرادات ويكسر جميع الأرقام ".



خطوة العودة للسينما

واستكمل:" خطوة العودة للسينما مش قريبة ولكن إن شاء الله اكيد هيحصل لسه شوية ".

قصة فيلم "المشروع X"



يخوض الفنان كريم عبدالعزيز تجربة سينمائية مختلفة من خلال فيلم "المشروع X"، حيث يجسّد دور شاب مفصول من كلية الآثار، ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر بحثًا عن سر بناء الهرم الأكبر، وسط أجواء من الغموض والفانتازيا.





كما يتناول الفيلم خطًا دراميًا موازيًا، حيث يظهر كريم عبدالعزيز أيضًا في شخصية ضابط شرطة يلاحق عصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار، وتدور أحداث هذه المطاردة بين عدة دول أوروبية، وخلال رحلته يلتقي بامرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتقيم بمدينة الجونة، لتبدأ بينهما سلسلة من المغامرات والتحديات.





أبطال فيلم "المشروع X"



يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي. كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد وماجد الكدواني. الفيلم من إخراج بيتر ميمي.

تفاصيل الإنتاج



يُعد "المشروع X" من أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول مختلفة: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور. ويتميز باستخدام أحدث تقنيات التصوير والعرض مثل: IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة سينمائية بصرية وسمعية غير مسبوقة على المستوى العربي.