نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوي لـ "دوت الخليج الفني": متفائلة خير بفيلم المشروع x..ولدي عمل سينمائي قريبًا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنانة ليلى علوي في العرض الخاص لفيلم المشروع x بدار الأوبرا المصرية.

وأبدت ليلى علوي عن رأيها في الفيلم وضخامة إنتاجيته قائلة:"متفائلة خير بفيلم المشروع x، انتاج كبير وفيلم ضخم، وأستاذ بيتر دائما بيقدم لينا حاجات متميزة، والمبدع كريم عبد العزيز وأسرة الفيلم كلها ".

واستكملت:"احنا بنشتغل سينما، مخريجينا ممتازين والصناعة بترتفع بشكل متطور، والإنتاج عارف كل ما بيدي كل ما بياخد اكتر".

عمل سينمائي قريب



واضافت: "عندي فيلم سينما قريب ولكن مش هعلن عنه دلوقتي، والدراما بتمنى اجد نص يشدني أو ي واحس أنه مختلف للناس واقدمه".

قصة فيلم "المشروع X"



يخوض الفنان كريم عبدالعزيز تجربة سينمائية مختلفة من خلال فيلم "المشروع X"، حيث يجسّد دور شاب مفصول من كلية الآثار، ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر بحثًا عن سر بناء الهرم الأكبر، وسط أجواء من الغموض والفانتازيا.





كما يتناول الفيلم خطًا دراميًا موازيًا، حيث يظهر كريم عبدالعزيز أيضًا في شخصية ضابط شرطة يلاحق عصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار، وتدور أحداث هذه المطاردة بين عدة دول أوروبية، وخلال رحلته يلتقي بامرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتقيم بمدينة الجونة، لتبدأ بينهما سلسلة من المغامرات والتحديات.



أبطال فيلم "المشروع X"



يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي. كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد وماجد الكدواني. الفيلم من إخراج بيتر ميمي.

تفاصيل الإنتاج



يُعد "المشروع X" من أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول مختلفة: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور. ويتميز باستخدام أحدث تقنيات التصوير والعرض مثل: IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة سينمائية بصرية وسمعية غير مسبوقة على المستوى العربي.