بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص لـ المشروع X"



القاهرة - محمد ابراهيم - شهد العرض الخاص لفيلم المشروع X، الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية، لحظات مؤثرة بين أحمد زاهر وابنته ملك خلال لقائهما بليلى أحمد زاهر وزوجها هشام جمال بعد عودتهما من شهر العسل.



حضر العرض عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، بينهم كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، عمرو دياب، محمد حماقي، ودرة، وسط أجواء احتفالية.

تدور أحداث الفيلم حول "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي ينطلق في رحلة مثيرة للكشف سر الهرم الأكبر، في إطار يجمع بين الأكشن والغموض.



المشروع X يُعد من أضخم إنتاجات السينما العربية، وصُوِّر في خمس دول باستخدام أحدث تقنيات العرض العالمية، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة نخبة من النجوم.