تفاصيل مسلسل "كارثة طبيعية".. للنجم محمد سلام يعود الفنان محمد سلام بمسلسل جديد بعنوان كارثة طبيعية والذي من المنتظر عرضه قريبا بعد الانتهاء من كافة مر إقرأ المزيد

يعود الفنان محمد سلام بمسلسل جديد بعنوان "كارثة طبيعية"، والذي من المنتظر عرضه قريبًا، بعد الانتهاء من كافة مراحل التصوير والمونتاج، بما في ذلك الموسيقى التصويرية التي تم الانتهاء منها خلال الأيام الماضية، حيث سيعرض على منصة "WATCH IT"، لينضم لقائمة المسلسلات الاجتماعية.

المسلسل يدور حول قصة شاب ينتمي إلى طبقة بسيطة من المجتمع، متزوج حديثًا، ويسعى، جاهدًا، لبناء حياته من البداية، وسط تحديات الحياة اليومية وضغوط المسؤوليات، حيث يحاول أن يوفر حياة كريمة لأسرته، ويلبي احتياجاتهم الأساسية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ويتميز المسلسل بأسلوبه السهل والبسيط في عرض المشكلات التي تواجه البطل، حيث يتم تناولها بلمسة كوميدية خفيفة.

المسلسل من بطولة مجموعة متميزة من النجوم، أبرزهم: محمد سلام، كمال أبو رية، جهاد حسام الدين، وحمزة العيلي بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال صيف 2025 على منصة WATCH IT، بعد الانتهاء بالكامل من مراحل الإنتاج.