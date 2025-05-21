يعود الفنان محمد سلام بمسلسل جديد بعنوان "كارثة طبيعية"، والذي من المنتظر عرضه قريبًا، بعد الانتهاء من كافة مراحل التصوير والمونتاج، بما في ذلك الموسيقى التصويرية التي تم الانتهاء منها خلال الأيام الماضية، حيث سيعرض على منصة "WATCH IT"، لينضم لقائمة المسلسلات الاجتماعية.
المسلسل يدور حول قصة شاب ينتمي إلى طبقة بسيطة من المجتمع، متزوج حديثًا، ويسعى، جاهدًا، لبناء حياته من البداية، وسط تحديات الحياة اليومية وضغوط المسؤوليات، حيث يحاول أن يوفر حياة كريمة لأسرته، ويلبي احتياجاتهم الأساسية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ويتميز المسلسل بأسلوبه السهل والبسيط في عرض المشكلات التي تواجه البطل، حيث يتم تناولها بلمسة كوميدية خفيفة.
المسلسل من بطولة مجموعة متميزة من النجوم، أبرزهم: محمد سلام، كمال أبو رية، جهاد حسام الدين، وحمزة العيلي بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة.
ومن المقرر عرض المسلسل خلال صيف 2025 على منصة WATCH IT، بعد الانتهاء بالكامل من مراحل الإنتاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل مسلسل "كارثة طبيعية".. للنجم محمد سلام يعود الفنان محمد سلام بمسلسل جديد بعنوان كارثة طبيعية والذي من المنتظر عرضه قريبا بعد الانتهاء من كافة مر إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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