ياسمين صبري تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير من مهرجان "كان" شاركت النجمة ياسمين صبري جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أحدث جلسة تصوير لها خ إقرأ المزيد

شاركت النجمة ياسمين صبري جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أحدث جلسة تصوير لها، خلال تواجدها في "كان" الفرنسية، حيث يقام مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

وأطلت ياسمين صبري في الصور بفستان أنيق يحمل توقيع مصمم الأزياء جان بيار خوري، وحازت إطلالتها إعجاب متابعيها، وتزينت بمجوهرات Chopard، التي تمثلها كسفيرة للدار.

من ناحية أخرى، يبدأ عرض فيلم "المشروع X"، أحدث أعمال ياسمين صبري في دور السينما غدا الأربعاء 21 مايو.يعد فيلم "المشروع X" أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.