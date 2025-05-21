نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "فأر بـ 7 أرواح" يتراجع ويكتفي بتحقيق 5 ألف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد فيلم "فار بـ 7 ترواح" تراجعًا ملحوظًا في إيراداته داخل السينمات المصرية، حيث جاء في ذيل قائمة الأفلام من حيث الإيرادات أمس.

إيرادات فيلم “فار بـ 7 ترواح”

واكتفى الفيلم بجمع 5،577 جنيهًا فقط في شباك التذاكر، ما يثير احتمالات خروجه قريبًا من دور العرض، خاصة مع اقتراب طرح مجموعة من الأعمال السينمائية الجديدة خلال الشهر القادم.

تفاصيل فيلم “فار بـ 7 ترواح”

الفيلم يقدم تجربة بطولة جماعية ويضم نخبة كبيرة من الفنانين، يتجاوز عددهم 22 نجمًا، أبرزهم: أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، المطرب مصطفى عنبة، ودنيا جمعة.