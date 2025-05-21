نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يعلن اسم ألبومه الجديد ويستشير الجمهور عن طريقة طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان رامي جمال عن تفاصيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي جمال صورة له وعلق عليها قائلًا: "طيب اسم الألبوم (محسبتهاش) زي ما الغالبية اختارت، والألبوم 15 أغنية. ينزل في يوم واحد كل ساعة أغنية ولا ينزل مرة واحدة؟".

منشور رامي جمال

وكان رامي جمال، قد أعلن منذ أيام قليلة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن انتهائه من تحضير ألبومه الغنائي الجديد، مؤكدًا أنه جاهز للطرح بعد عيد الأضحى مباشرة.

وكشف رامي جمال عن حيرته بين ثلاثة أسماء مقترحة للألبوم، وطلب من جمهوره مساعدته في اختيار الاسم الأنسب، حيث نشر صورة له، وعلق عليها قائلًا: "الألبوم خلص وجاهز للنزول بعد العيد على طول إن شاء الله، ومحتار بين 3 أسامي، فاختاروا معايا: (مش لاقيكي / محسبتهاش / يا حلاوتك)".

تفاصيل أغنية "مش مجرد حب"

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية "مش مجرد حب" لرامي جمال من كلمات رمضان محمد، ألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب.