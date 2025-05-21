نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي غادة إبراهيم يتقدم بشكوى ضد بوسي شلبي لنقابة الإعلاميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المستشار "عمرو عبد السلام" محامى الفنانة غادة إبراهيم بشكوى رسمية إلى نقابة الإعلاميين لسيادة النائب الدكتور "طارق سعدة" نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ وذلك عن محتوى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب وعلى موقع تريند مصر والذى يحتوى على تهديد واضح وترويع شديد من السيدة الهام أحمد على شلبي الشهيرة ب بوسي شلبي لمذيعة برنامج "أوضة ضلمة" على قناة "هى" الإعلامية إنجى هشام في وجود الفنانة بشرى ورئيس قناة "هى" أستاذ إيهاب جلال.

وظهرت المشكو في حقها فى الفيديو بالصوت والصورة وهى تردد عبارات ذكرت فيها إسم الفنانة "غادة إبراهيم" حيث قالت فيها المشكو في حقها لبشرى بسخرية دى المذيعة اللى جابت غادة إبراهيم في البرنامج.. ثم توجهت للإعلامية إنجى هشام بهذه الجمل "تجيبي غادة إبراهيم عند إيهاب ليه إزاى تجيبي غادة إبراهيم في البرنامج إنتى مش عارفة إن إيهاب ده أخويا ليه تجيبي غادة إبراهيم " وذلك عقب عرض حلقة "أوضة ضلمة" التى عرضت في رمضان الماضى وكانت ضيفتها الفنانة "غادة".

وطالبت الفنانة "غادة إبراهيم" بأخذ كل الإجراءات الرسمية والقانونية تجاه المذكورة التى دأبت على التنمر بها والتحريض عليها وترويع وتهديد كل من يستضيفها أو يتعامل معها.