الصور الأولى من كواليس فيلم "بروفة فرح" لـ نيللي كريم وشريف سلامة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المنتج هاني عبدالله عن الصور الأولي من كواليس فيلم "بروفة فرح" بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان شريف سلامة.

الصور الأولي من كواليس فيلم "بروفة فرح"

ونشر هاني عبدالله عددا من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وكتب معلقا: “بروفة فرح والناس اللى كلها فرح”.

تحضيرات فيلم "بروفة فرح"

وبدأت صناع فيلم "بروفة فرح" فى الإستعداد لكواليس الفيلم، والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويضم بطولة الثنائي نيللي كريم وشريف سلامة.

تفاصيل فيلم "بروفة فرح"

وتم نغيير إسم الفيلم إلى بروفة فرح، بعد أن كان يحمل إسم مؤقت جوازة ولا جنازة، من إخراج أميرة دياب، ويضم اللبناني عادل كرم.

أحدث أعمال نيللي كريم

ويعتبر فيلم هابي بيرث داي هو أحدث أعمال نيللي كريم، ويشاركها البطولة حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، شريف سلامة، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب السقاوي، ياسمين هواري، خديجة أحمد، فارس عمر، جمانة، كادي، ومن إخراج سارة جوهر، وتأليف محمد دياب، سارة جوهر، خالد دياب، شيرين دياب.

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

وكان آخر أعمال نيللي كريم هو مسلسل "اخواتي الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة روبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

آخر أعمال شريف سلامة

كان آخر أعمال شريف سلامة هو مشاركته في رمضان الماضي بمسلسل كامل العدد 3، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، وناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة، وقدمت دينا الشربيني خلاله شخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما قدم شريف سلامة دور أحمد وهو دكتور تجميل.