سمية الألفي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

ظهرت الفنانة الشابة سمية الألفي بإطلالة أنيقة ولافتة خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2025، حيث جذبت عدسات المصورين خلال مرورها على السجادة الحمراء، لفيلمTHE PHOENICIAN SCHEME لتؤكد مجددًا حضورها الفني والاجتماعي المتصاعد.

وتعد هذه المشاركة إحدى خطواتها الواثقة في عالم الأضواء، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية التي لاقت استحسان الجمهور، منها مسلسل “لدينا أقوال أخرى”، “للحب فرصة أخيرة”، و**“أحلام سعيدة”** إلى جانب النجمة يسرا. كما شاركت في الكتيبة ١٠١ من اخراج محمد سلامة وشاركت في فيلم رهبة، وفيلم وردة من بطولتها اخراج هادي الباجوري وتأليف محمد حفظي وانتاج هاني أسامة ويعرض علي Netflix.

سمية الألفي هي ابنة خال الفنان أحمد الفيشاوي، وقد أطلق والدها عليها اسم سمية تيمنًا بشقيقته الفنانة الكبيرة سمية الألفي، وهي تنتمي إلى عائلة فنية معروفة. تزوجت من مصمم الرسوم ثلاثية الأبعاد محمد حازم، وتحرص على الموازنة بين حياتها الفنية والشخصية في مسيرتها الصاعدة.