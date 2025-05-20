بالأبيض.. ملك أحمد زاهر تخطف قلوب متابعيها من أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر قلوب متابعيها وجمهوره عبر حسابها بموقع انستجرام بمجموعة صور من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ملك زاهر

وظهرت ملك زاهر بجمبسوت من اللون الابيض، وتركت خصلات شعرها منسدله علي كتافيها، وارتدات مجموعه من الاكسسوارات.

أحدث اعمال ملك زاهر

ومن ناحية اخري، تنتظر ملك زاهر تحديد الموعد النهائي لعرض مسلسل أزمة ثقة، والذي انتهت من تصويره منذ فترة طويلة وتشارك في بطولته مع هاني عادل ومنة فضالي، وتلعب ملك زاهر خلاله شخصية مريم، الطالبة بكلية الفنون الجميلة ولها طموحات عديدة وحولها سر ستكشف عنه الأحداث، سيكون مفاجأة للجميع، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

اخر اعمال ملك احمد زاهر

وكان اخر اعمال ملك احمد زاهر هو مسلسل "سيد الناس"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2025، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، ويظهر عمرو سعد خلاله بشخصية المعلم جارحي، الذى يخرج من السجن في الحلقة الأولى، ويسعى للانتقام من أعدائه وكل من غدر به، فيما يقدم أحمد زاهر شخصية الجباس وهو عدو عمرو ضمن الأحداث.

ابطال مسلسل سيد الناس

وضم مسلسل سيد الناس مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم؛ عمرو سعد، وخالد الصاوي، وأحمد فهيم، وأحمد رزق، وأحمد زاهر، وإنجي المقدم، ومنة فضالي، وإلهام شاهين، وريم مصطفى، ورنا رئيس، ونشوى مصطفى، وطارق النهري، ومصطفى عماد، وملك أحمد زاهر، وياسين السقا، وإنجي المقدم، ويوسف رأفت، وجوري بكر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.