«بعد غضب الزمالك».. رامز جلال يتربع على عرش التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تربع الفنان رامز جلال علي عرش التريند بعدما اثار حاله من الجدل واستياء من بعض جمهوره بعد إعلانه الجديد الذي طرحه منذ ساعات لشركة دومتي.

رامز جلال يتربع علي عرش التريند

تصدر رامز التريند بعد ساعة واحدة من طرح إعلانه لشركة دومتي، وتفسير البعض بإن رامز تعمد فى الإعلان السخرية من نادي الزمالك، بعد وضع خطين باللون الأحمر على الطائرة، وكتابة سقوط حر عليها.

رأى رواد السوشيال ميديا علي الإعلان

وانهالت التعليقات السلبية من رواد السوشيال ميديا علي الإعلان، وجاءت كالتالي: رامز جلال وطيارة بخطين حمر وإعلان لـ دومتي وسقوط حر من الطيارة.. الزملكاوية: احلى اسقاط علينا وهنروح نجري ناكل جبنة عبور لاند، بينما قال أخر: خلصنا من سيارة الإسعاف طلعلنا رامز جلال بالطيارة.. يادي الحوسة، فيما قال ثالث: خطين حمر والطيارة مكتوب عليها سقوط حر ورامز بينط منها.. شكله رايح نادي جديد.

أحدث أعمال رامز جلال

من ناحية أخرى، تعاقد رامز جلال على بطولة فيلم جديد بعنوان بيج رامي، وبدأ التحضير له بالتزامن مع ترشيح النجوم المشاركين معه في العمل، ويضم العمل في بطولته: محمد أنور، محمد عبدالرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبرى.

آخر أعمال رامز جلال

وكان آخر أعمال رامز جلال هو برنامج رامز إيلون مصر، الذي عرض على شاشة mbc مصر، واستضاف عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، منهم لأول مرة المخرج محمد سامى وأحمد فهمي وأحمد العوضي وإلهام شاهين وحسام حبيب ونور النبوي ومصطفى غريب ومحمد رجب ومصطفى أبو سريع، إلى جانب زينة وفيفي عبده ومحمد عبدالرحمن بالإضافة إلى نجوم الكرة حسام حسن وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وغيرهم.