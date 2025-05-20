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أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بإطلالة جذابة غطي عليها اللون اليموني.

ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها بفستان ليموني

وشاركت ياسمين صبري جمهورها صورا من أحدث إطلالاتها، مرتدية فستانا طويلا باللون الليموني، تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

أحدث أعمال ياسمين صبري

من ناحية أخرى، يعرض للفنانة ياسمين صبري حاليا فيلم "المشروع X"، ويعد أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، ضم نخبة من أبرز النجوم: إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

قصة فيلم "المشروع X"

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟

اخر اعمال ياسمين صبري

وكان اخر اعمال ياسمين صبري هو مسلسل ضل حيطة الأميرة من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.

وايضا شاركت في مسلسل رحيل، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، مي القاضي، بسنت صيام، لبنى ونس، حازم سمير، وعزت زين، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.