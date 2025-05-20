نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يعلن موعد إطلاق أغنيه "لسه بدري عليه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لسه بدري عليه" عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان يعلن موعد إطلاق اغنيه "لسه بدري عليه"

وشارك محمد رمضان برومو الأغنية عبر حسابه بمنصة "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا: "لسه بدري عليه بكرا الأربع الساعة 4 بتوقيت مصر"

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه الجديد "أسد" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، تدور أحداثه في إطار تاريخي حول شخص علي بن محمد الفارسي قائد ثورة العبيد التي قادها ضد الحكم العباسي، ويضم نخبة من النجوم منهم محمد رمضان، ورزان جمال، وماجد الكدواني، وركين سعد، ومحمود السراج، وأحمد عبدالحميد، وإسلام مبارك، وأحمد خالد صالح، والفيلم من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

اخر اعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هي أغنيته "البابا رجع" الذي طرحها مؤخرا عبر منصة “يوتيوب”، وجميع منصات التواصل الاجتماعي، وايضا برنامج المسابقات "مدفع رمضان" الذي قدمه طوال أيام شهر رمضان الماضي، فيما كان آخر أعماله السينمائية فيلم "ع الزيرو"، وضم نخبة من النجوم منهم نيللي كريم، وجومانا مراد، وشريف الدسوقي، ومنذر مهران، ومحمد لطفي، وخالد الصاوي، والفيلم من تاليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، وإخراج محمد جمال العدل، ودارات احداثه حول حمزة التي تمنعه ظروفه المادية من علاج ابنه المريض، لكنه يتحول إلى واحد من أغنى الأغنياء عندما يعمل في تجارة الأعضاء البشرية.