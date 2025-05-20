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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان باسم سمرة عن صور من كواليس فيلمه الجديد بنات فاتن الذي يشاركه بطولته مع الفنانة يسرا، ليمنح المتابعين لمحة أولى عن الأجواء داخل موقع التصوير.

أول صور من كواليس فيلم بنات فاتن بطولة يسرا

وشارك باسم سمرة جمهوره عبر حسابه الرسمية علي موقع فيسبوك، الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم بنات فاتن، ظهر فيها عدد من أبطال العمل وعلى رأسهم هدى المفتي، إلى جانب النجمين السودانيين مصطفى شحاتة وإسلام مبارك.

اماكن تصوير فيلم بنات فاتن

ويواصل فريق عمل فيلم بنات فاتن تصوير المشاهد المتبقية خلال الفترة الحالية في عدد من اللوكيشنات المتنوعة، وسط أجواء فنية مكثفة استعدادًا لانطلاق مرحلة المونتاج ووضع اللمسات الأخيرة على العمل.

تفاصيل فيلم بنات فاتن

فيلم "بنات فاتن" يضم إلى جانب يسرا، بسمة نبيل، هدى المفتي، باسم سمرة، والفنان السوداني مصطفى شحاتة، وغيرهم، وهو من تأليف أمينة مصطفى، وإنتاج علي بني حمد، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، ومن إخراج محمد نادر. ومن المتوقع الإعلان عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده.

أحدث أعمال يسرا

كما تعاقدت يسرا مؤخرًا على فيلم جديد بعنوان الست لما، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب.

ابطال فيلم الست لما

يضم فيلم الست لما بطولة عدد من النجوم وهم: يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، محمود البزاوي، رانيا منصور.

أحدث أعمال باسم سمرة

ينتظر باسم سمرة عرض فيلم ريستارت يوم 29 مايو الجاري، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، وسيد أسامة، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، كذلك يواصل تصوير فيلم برشامة من بطولة هشام ماجد وريهام عبدالغفور، ويضم أيضًا باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.