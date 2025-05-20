نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير نعمة تطرح أحدث أعمالها الغنائيّة بعنوان "من بعدك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنّانة عبير نعمة أحدث أعمالها الغنائيّة بعنوان "من بعدك" من إنتاج شركة Universal Music MENA"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جاد عبيد،الذي تتعاون معه عبير نعمة للمرّة الأولى، وميكس وماسترينغ إيلي بربر وتسجيل إستوديو هادي شرارة.

تفاصيل أغنية " من بعدك":

"من بعدك" أغنية رومنسيّة تنبض بالمشاعر وتعكس حالة وجدانيّة عميقة، كما تتميّز بأسلوبها الفنيّ الراقي حيث يجتمع الكلام واللحن في مشهد موسيقيّ يُجسّد تقلّبات الشعور الإنسانيّ في لحظة تأمّل ويُحاكي الخوف الصامت من الخسارة والفقدان.

وجاءت كلمات الأغنية حقيقيّة تنبض بصدق الحياة اليوميّة بخاصّة أنّها ترتبط مباشرة بالحواس وبعلاقة الإنسان بكلّ شيء من حوله من خلال مشاعره وذاكرته، وقد نسجها الكاتب بمفردات بسيطة وعميقة في آن لسرد إحساس الحبّ والتعلّق ولوّنها بجمل موسيقيّة تعكس أسلوبه وهويّته الفنيّة.

هذا، وقد تمّ تصوير كليب أغنية "من بعدك" في لبنان تحت إدارة المُخرج رافي طنّوس،في تعاون أوّل مع عبير نعمة، والذي ترجم رسالة الأغنية ومفهوم الحب بأسلوب غير تقليديّ ومن خلال رؤية شاعريّة ورمزيّة تعكس حالة الفوضى في المشاعر التي تدفعنا للتأمّل في معنى الحب والخسارة…

وتعكس القصّة صراعًا داخليًا لسيّدة عاشت لسنوات في عزلة في منزلها وهي تهتمّ بحديقتها التي تُجسّد عالمها الداخليّ، تتغيّر حياتها فجأة حين تدخل "فراشة"، برمزيّة للحبّ، إلى حديقتها وتقلب الموازين…