داليا مصطفى تتعاقد على المشاركة في مسلسل حق ضايع بطولة سوسن بدر

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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل صناع عمل مسلسل حق ضايع، التحضيرات النهائية للمشروع من أجل الإعلان عن بداية التصوير، العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

تعاقدت داليا مصطفى على المشاركة في مسلسل حق ضايع، بطولة سوسن بدر ومن المفترض أن يعلن عن بداية التصوير خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع مواصلة الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

وتنتظر داليا مصطفى خلال الفترة المقبلة عرض مسلسل روج إسود، بطولة رانيا يوسف تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي ويشارك فيه كل من مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، كريم العمري، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

وشاركت داليا مصطفى في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال وكان من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي وشارك في العمل كل من مي عمر، مراد مكرم، بسنت شوقي، ميمي جمال، محمود الفارس، نهال نور وآخرين.