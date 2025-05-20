نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كزبرة عن تامر حسني: بيواكب العصر وعارف يعني إيه ثقافة مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر كزبرة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعه بتامر حسني.



وعلق على الصورة:"انا بس حابب اقول حاجة في حق الراجل ده تامر حسني ده فنان كبير بمعني الكلمة لإنه بيعرف يواكب العصر وعارف ازي يتعامل مع الجيل الجديد وثقافته لإنه فاهم يعني ايه ثقافة مصرية ".



استكمل:"وفاهم ان المهرجان ده مزيكا مصرية بتفرح الناس البسيطة في افرحهم ومش بس البسيطة بتفرح كل الطبقات وبتمثل الشارع المصري وان مزيكا المهرجان ليها مكانتها في كل دول العالم والغرب برة بيقدروا نوع المزيكا دي ولو في ناس هتختلف علي الكلام ده الزمن هيثبتلكم ده قدام

وكلها ايام الاغنية هتنزل وهتعجب كل الناس ".

لأول مرة.. تامر حسني وكزبرة معًا من خلال "قلودة"



حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان تامر حسني حيث فاجأ جمهوره مؤخرًا بالكشف أول تعاون غنائي يجمعه بمطرب المهرجانات كزبرة، وذلك من خلال أغنية شعبية يستعدان لطرحها قريبًا، ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه الذي يجمعهم.

وقام تامر حسني بنشر صورة تجمعه بكزبرة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلّق عليها قائلًا: "حبيب قلبي بحر البحور هيشاركني في أغنية شعبي".



وفي سياق متصل يذكر أن الأغنية تحمل اسم "قلودة" ومن المقرر أن تطرح لاول مرة في حفلة تجمع بين تامر حسني وكزبرة خلال أيام قليلة.

فيديو طريف بين تامر حسني وكزبرة





نشر نجم الجيل تامر حسني فيديو طريف يجمعه بكزبرة وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ويحتوي الفيديو علي مزاح بين كزبرة وتامر حسني، وذلك للإعلان عن حفلة ستجمعهما قريبا

وظهر كزبرة يقف أمام حمام سباحة، وقال: "إيه دا؟ إيه تامر حسني دا؟ إيه الراجل دا؟ أنا في بيت أخويا وحبيبي تامر حسني، مقابلة، تقدير، راجل كُمّل، استنوني أنا وهو في أكبر حفلة"، ليقاطعه تامر حسني ليحمله، قائلا: "يلا يا عم"، ويرد عليه كزبرة: "مايمتش في حد أدي، بيموت فيا، بيعشقني"، وتابع تامر حسني: "بقالك أسبوع قاعد نايم مكنتش حفلة يا عم، يا عم روح بقى"، ويركبه سيارته، ويتابع: "حبيبي حبيبي نورت".

رد تامر حسني علي فيديو مزاحه مع كزبرة

وعلق تامر حسني على الفيديو كاتبا: "نورتني يا حبيبي، طبعًا دي أقل حاجة في هزارنا العادي، يلا استنونا شوية وهنزلكم حتة من أغنيتنا اللي بنحضرها من كام يوم عشان نغنيها.