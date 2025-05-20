نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدءا من الغد.. قصور الثقافة تعرض فيلم "المشروع X" في 7 محافظات بسينما الشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن مشروع سينما الشعب وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لعرض الفيلم السينمائي "المشروع X" بدءا من غد الأربعاء، بعدد من مواقعها بالمحافظات.

أماكن عرض الفيلم:

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 7 محافظات كالتالي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، وسينما السادات بالمنوفية.

تقدم الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي للمشروع الفنان تامر عبد المنعم. وتعرض الأفلام بالمواقع المشار إليها بدءا من 10 صباحا،حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها، يوميا وكذلك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

فيلم المشروع اكس

تفاصيل فيلم المشروع أكس:

"المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي، وضيوف الشرف ماجد الكدواني، عصام السقا، وهنا الزاهد، ومن إخراج بيتر ميمي ويجمع الفيلم بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، من خلال قصة عالم مصريات ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر، تركيا، إسبانيا وإيطاليا.