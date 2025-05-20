نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقيص” لراغب علامة تواصل تصدّرها وتُشعل الأجواء في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصدت أغنية “ترقيص” للسوبر ستار راغب علامة النجاحات الجماهيرية منذ إطلاقها، حيث أثبتت حضورها بقوّة عبر مختلف المنصات الموسيقية والاجتماعية، وسط تفاعل واسع من الجمهور في العالم العربي.

وفي أحدث ظهور لوقع الأغنية، انتشر فيديو للفنان ماجد المصري وهو يلتقي راغب علامة في دبي، حيث ظهرا معًا وهما يرقصان بحماس على أنغام “ترقيص”، في أجواء مليئة بالمرح والطاقة الإيجابية. وقد لاقى الفيديو انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل، مؤكدًا مرّة جديدة على الشعبية الكبيرة التي حققتها الأغنية.

“ترقيص” من كلمات أحمد حسن راوول، ألحان أحمد الزعيم، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقد صُوّرت على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، بمشاهد متنوعة من عدة بلدان تعكس الفرح والرقص.

من جهة أخرى، يستعد راغب علامة لإحياء حفلين في دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عُمان يومي 23 و24 من الشهر الجاري، في إطار سلسلة حفلاته لصيف 2025، على أن يتوجّه بعدها إلى اليونان لإحياء ك حفل زفاف خاص في ٧ يونيو، قبل أن يطلّ للمرة الأولى على جمهور مهرجان “موازين” في المغرب بتاريخ ٢٤ يونيو.