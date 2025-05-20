نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الخميسي لـ دوت الخليج: تجربة المشروع x مبهرة وهتوصلنا للعالمية..وأعود قريبًا للمسرح بعد غياب طويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -







التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنانة لقاء الخميسي في الغرض الخاص من فيلم "المشروع x" بدار الأوبرا المصرية .



وأبدت لقاء الخميسي عن رأيها في الفيلم كما تحدثت عن أحدث أعمالها.



وقالت:" المشروع x تجربة كبيرة وتامر مرسي منتج شاطر بيقدم افلام ومسلسلات حلوة كلنا اشتغلنا معاه وبنحبه جدًا وبنحترمه، وبالنسبة لكريم وياسمين بقولهم الف مبروك أنا متوقعة أنه هيكون فيلم حلو جدًا، وهو ما يجعلنا نتشجع أن نقدم افلام كتيرة ونتألق ونحجز ونتفرج على افلام مصري كتير ".

الوصول للعالمية

واستكملت:"تجربة مبهرة وكل اللي جاي هيكون زي تجربة النهاردة وهنوصل للعالمية، احنا خطار من أيام الأبيض والأسود ممكن نكون تعثرنا في وقت من الأوقات وكان في ظروف ما منعانا ولكن احنا هنركب الطيارة ونوصل علطول ".

عودة لقاء الخميسي للسينما



واضافت:"بعمل دلوقتي مسلسل ومسىرحية نخلصهم وبعدين نشوف السينما، وانا بقالي أكثر من 20 عام معملتش مسرح كان آخرهم "تحب تشوف مأساه"، لكن دلوقتي بعمل مسرحية "الملك وأنا" لذيذة كوميدي ودمها خفيف وفي الأغلب العرض في العيد أو بعد العيد ".



قصة فيلم "المشروع X"





يخوض الفنان كريم عبدالعزيز تجربة سينمائية مختلفة من خلال فيلم "المشروع X"، حيث يجسّد دور شاب مفصول من كلية الآثار، ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر بحثًا عن سر بناء الهرم الأكبر، وسط أجواء من الغموض والفانتازيا.

كما يتناول الفيلم خطًا دراميًا موازيًا، حيث يظهر كريم عبدالعزيز أيضًا في شخصية ضابط شرطة يلاحق عصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار، وتدور أحداث هذه المطاردة بين عدة دول أوروبية، وخلال رحلته يلتقي بامرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتقيم بمدينة الجونة، لتبدأ بينهما سلسلة من المغامرات والتحديات.





أبطال فيلم "المشروع X"

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي. كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد وماجد الكدواني. الفيلم من إخراج بيتر ميمي.

تفاصيل الإنتاج

يُعد "المشروع X" من أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول مختلفة: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور. ويتميز باستخدام أحدث تقنيات التصوير والعرض مثل: IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة سينمائية بصرية وسمعية غير مسبوقة على المستوى العربي.