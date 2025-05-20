نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة نبيل تنضم إلى فريق فيلم "بنات فاتن" مع يسرا وباسم سمرة وتكشف تفاصيل دورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة بسمة نبيل، إلى فريق عمل فيلم "بنات فاتن"، الذي تشارك في بطولته النجمة الكبيرة يسرا والفنان باسم سمرة، وتؤدي بسمة في هذا الفيلم دور شقيقة الفنانة هدى المفتي، في تجربة تمثيلية جديدة ومختلفة بالنسبة لها.

وكشفت بسمة، أن ترشيحها جاء عبر المخرج محمد نادر، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة، وقالت: "كواليس التصوير ممتعة للغاية، وأنا أجسد دور شقيقة هدى المفتي، وهذا الفيلم يمثل تحديًا تمثيليًا جديدًا ومثيرًا لي"

من جهته، نشر الفنان باسم سمرة عدة صور من كواليس الفيلم على حسابه الرسمي، معلنًا عن قرب موعد عرض العمل، مما أثار حماس الجمهور وترقبهم بشدة.

وتتمتع بسمة نبيل، بسجل فني حافل من النجاحات، منها: "سابع جار"، "الاختيار 2"، "لمس أكتاف"، "الآنسة فرح"، "ستة شهور"، و"زينهم".

يذكر أن فيلم "بنات فاتن" يضم إلى جانبي يسرا، بسمة نبيل، هدى المفتي، باسم سمرة، والفنان السوداني مصطفى شحاتة، وغيرهم، وهو من تأليف أمينة مصطفى، وإنتاج علي بني حمد، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، ومن إخراج محمد نادر. ومن المتوقع الإعلان عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده.