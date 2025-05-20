نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زياد برجي في لاس فيغاس وموازين وصيف حافل بالأعمال والإبداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان الشامل زياد برجي حالة من النشاط الفني الغير مسبوق، وهو يستعد للسفر إلى مدينة لاس فيغاس الاميركية لإحياء حفلًا ضخمًا في واحد من أهم الفنادق في المدينة، وذلك يوم ٢٤ مايو ٢٠٢٥.

ليعود بعدها إلى لبنان كي يضع اللمسات الأخيرة على أغنيتين من كلماته وألحانه والثالثة من كلمات جيلبار أبي ناصيف وألحان ريان برجي، في حين تعامل مع تيم وأليكسندر ميساكيان من ناحية التوزيع، على أن يطرحها تباعًا خلال فصل الصيف.

ومن المفترض أن يصور أولى أغنياته الصيفية بعدسة المخرج المبدع سعيد الماروق.

كما يتوجه زياد خلال شهر حزيران/ يونيو إلى المغرب للقاء جمهوره من الشعب المغربي والعربي في مهرجان موازين الدولي. ليسافر بعدها إلى إسبانيا لتمضية إجازته الصيفية برفقة عائلته، تلبيةً لدعوة صديقه المقرب جدًا رجل الأعمال والمنتج وائل حلواني.

نذكر أن صيف زياد حافل بمجموعة من الحفلات والمهرجانات التي سيحييها في لبنان وخارجه، بالإضافة إلى إصدار أغاني وكليبات جديدة.



وهو يعمل مؤخرًا مع فريق عمل إداري وإعلامي متخصص يتولى إدارة أعماله وتنسيق جميع لقاءاته وإطلالاته الإعلامية.