نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى 4 أيام فقط..تامر حسني يجني 5 مليون مشاهدة بكليب "المقص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل نجم الجيل تامر حسني تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بأحدث أعماله الغنائية التي طرحها منذ أيام قليلة وهو فيديو كليب أغنية "المقص" بمشاركة المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقد حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرح فيها عبر يوتيوب وجميع مواقع التواصل الإجتماعي حيث يحتل الكليب حاليًا التريند الأول عبر يوتيوب وقد وصلت نسب مشاهداته نحو 5 مليون و100 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وأغنية "المقص" هي من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عمرو الخضري.

ويذكر أن أغنية "المقص" هي الأغنية الدعائية لفيلم "ريستارت" الذي من المقرر طرحه يوم 29 مايو الجاري بجميع دور العرض.



كلمات أغنية "المقص" لـ تامر حسني ورضا البحراوي



بغني وأقول موال عن صحبة الأندال

لما صاحبنا آمنا

ولما عاشرنا ندمنا

بس خلاص اتعلمنا

يا معانا يا مش معانا

مالناش في النص نص

عايز تقطع علاقتنا

خد يلا المقص وقص

ناس غريبة جدًا

ولا أي شيء كان عاجب

نديهم عنينا

يقولوا طب ما تجيبوا الحواجب

مش مهم الوجع

المهم عرفنا مين فينا ندل ومين جدع

إحنا آه جدعان وناس أصيلة وطيبين

بس عند الكرامة لأ

ولا بيفرق هنخسر مين

إحنا ماسبناش حد كويس

هو اللي مامسكش كويس

بس خلاص

بوستر كليب المقص لـ تامر حسني ورضا البحراوي

ريستارت".. فيلم جديد لـ تامر حسني

يدخل تامر حسني موسم عيد الأضحى بفيلم "ريستارت" الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

طبيعة شخصية تامر حسني وهنا الزاهد

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.

تامر حسني



تفاصيل البوم تامر حسني الجديد “لينا معاد”

ويحرص تامر حسني على أن يكون هذا الألبوم انعكاسًا لتطوره الفني، حيث يعمل على انتقاء كل "تراك" بعناية شديدة، بما يتماشى مع رؤيته التي تهدف إلى تقديم محتوى فني متكامل يرضي أذواق شرائح متعددة من جمهوره، سواء من محبي الرومانسية أو الأغاني الإيقاعية أو الرسائل الاجتماعية.

والجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لطرح الألبوم لكن من المتوقع أن يُطرح بالتزامن مع عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض، أو يُطلق خلال موسم الصيف.

