نمط موسيقي إسباني عربي.. سمرا تطرح أغنية "محلاها ليلة"

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أحمد جودة - القاهرة -

صدرت أحدث الأعمال الغنائية للفنانة سمرا، أغنية "محلاها ليلة" على طريقة الفيديو كليب حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

تتميز أغنية "محلاها ليلة" بإيقاعات موسيقية عصرية، حيث جمعت بين الموسيقى الإسبانية والعربية بأسلوب متجدد من ناحية التركيبة ليواكب توجهات الموسيقى الحديثة، وتُعتبر تجربة غنائية جديدة على سمرا التي قدمت هذا اللون الغنائي بأسلوبها الغنائي.

نمط موسيقي اسباني عربي.. سمرا تطرح أغنية "محلاها ليلة"

على صعيد الصورة، حمل فيديو كليب أغنية "محلاها ليلة" توقيع المخرج اللبناني زياد خوري، وصُورت في عدة مواقع في لبنان، وظهرت سمرا بإطلالة اسبانية من حيث اللوك حيث تناغمت الصورة مع الموسيقى.

تميز الكليب بجمالية الصورة والألوان اضافة إلى تقديم لوحات راقصة اسبانية عكست روح الأغنية، كما واعتمد المخرج على "بيوتي شوتس" لإظهار سمرا بصورة جديدة ومختلفة.

أغنية "محلاها ليلة" من كلمات والحان محمد مرابط وتوزيع يونس الجحفاوي، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.