نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من “المنبر” إلى “الأيام الباقية”.. أحمد حاتم يواصل التحدي والتألق بثلاث أعمال مختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد حاتم بين الرومانسية والخيال والتاريخ.. ثلاثية سينمائية جديدة تعيد وهج الشاشة الكبيرة





يستعد الفنان أحمد حاتم للظهور على شاشة السينما بمجموعة متنوعة من الأعمال المنتظرة، تجمع بين الرومانسية والخيال العلمي والدراما التاريخية، لتؤكد على تنوع اختياراته وتطور مسيرته الفنية.

الفنان أحمد حاتم

فيلم “حدوتة الأيام الباقية”

أحد أبرز هذه الأعمال هو فيلم “حدوتة الأيام الباقية”، الذي يعود من خلاله التعاون بين حاتم والمخرِج ماندو العدل، وتشاركه البطولة الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، في ثاني تجاربها بالسينما المصرية بعد فيلم “العارف” الذي قدمته منذ أربع سنوات إلى جانب النجم أحمد عز. يشارك في الفيلم أيضًا عدد من النجوم، منهم مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، وهو من تأليف محمد صادق. تدور أحداث العمل في إطار يمزج بين الرومانسية والخيال العلمي، ليقدم قصة مختلفة على مستوى الشكل والمضمون.

فيلم “قصر الباشا”



كما ينتظر “حاتم” طرح فيلم “قصر الباشا”، الذي يجمعه مع نخبة من النجوم أبرزهم حسين فهمي، أحمد فهيم، ومايان السيد، تحت إدارة المخرج محمد بكير، ومن المتوقع أن يحمل طابعًا دراميًا مشوقًا.

فيلم “المنبر”



أما على الجانب التاريخي، فيشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم “المنبر” إلى جانب كل من ميدو عادل، عمر السعيد، آيتن عامر، وسامح الصريطي. يتناول الفيلم حقبة مهمة في تاريخ الأزهر الشريف، مسلطًا الضوء على عدد من الشيوخ الذين صعدوا منبره العريق.



آخر أعمال أحمد حاتم

آخر أعمال أحمد حاتم المعروضة كان فيلم “عاشق”، حيث جسّد شخصية طبيب يعالج حالات الإدمان، ويقع في حب فتاة (تجسدها أسماء أبو اليزيد) تعاني من أزمات متعلقة بالإدمان، في إطار رومانسي إنساني، ويُعد هذا التعاون بين حاتم وأسماء ثالث تعاون سينمائي بينهما، بعد مشاركتهما في فيلم الخيال العلمي “موسى”، حيث يخترع البطل روبوتًا ليؤنس وحدته، وفيلم “قمر 14”، الذي تناول مجموعة من العلاقات العاطفية المتشابكة تحت ضوء القمر ليلة 14، في إسقاط رمزي على الحب والمجتمع.

نبذة عن أحمد حاتم

أحمد حاتم هو أحد أبرز نجوم جيله، بدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال فيلم “أوقات فراغ”، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وعرّف الجمهور بموهبته. منذ ذلك الحين، قدّم العديد من الأدوار المتنوعة في السينما والدراما التلفزيونية، وتميّز بأداء رومانسي عذب، وحرص على التنقل بين الأنواع الفنية المختلفة، مما جعله من الوجوه المحببة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.