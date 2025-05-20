نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تتألق سينمائيًا بين “بنات فاتن” و”الست” بعد حضورها اللافت في مهرجان كان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعيش النجمة يسرا فترة من النشاط الفني المكثف على صعيد السينما، حيث تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلمين جديدين، وبدأت بالفعل تصوير مشاهدهما خلال الأيام الماضية.

وتستكمل يسرا أعمالها بعد عودتها من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78، الذي تشارك فيه ضمن الفعاليات، خاصة مع عودة الجناح المصري للمهرجان هذا العام.

الفيلم الأول الذي بدأت تصويره قبل سفرها إلى فرنسا يحمل عنوان “بنات فاتن”، وهو من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإخراج محمد نادر، ويشاركها البطولة كل من هدى المفتي وباسم سمرة، وقد نشر المنتج الفني زكريا القفاص صورة من كواليس العمل على حسابه بـ”فيس بوك”، معلقًا: “بسم الله توكلنا على الله.. فيلم (بنات فاتن)”.

أما الفيلم الثاني، الذي يحمل عنوان “الست”، فمن المقرر أن تبدأ يسرا تصوير مشاهدها فيه بعد عيد الأضحى المقبل، حيث انطلقت أولى أيام التصوير مؤخرًا داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي دون حضورها، في يوم تصوير تمهيدي ضمن خطة العمل المتفق عليها، الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتنتجه ندى ورنا السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

أبطال وصُناع فيلم "الست"

ويشارك في بطولة “الست” مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: درة، ياسمين رئيس، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد آخر من الفنانين.

يسرا تتألق خلال حضورها مهرجان كان



آخر أعمال يسرا

وكان آخر ظهور ليسرا على شاشة السينما من خلال فيلم “شقو” الذي عُرض في موسم عيد الفطر 2024، وشاركت فيه بظهور خاص إلى جانب مجموعة من النجوم، منهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، وعباس أبو الحسن، بالإضافة إلى ضيف الشرف أحمد فهمي، الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.