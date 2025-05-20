نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيلها.. سناء يونس أيقونة الكوميديا الراقية التي سكنت قلوب الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يوافق اليوم، الثلاثاء 20 مايو، ذكرى وفاة الفنانة سناء يونس، إحدى نجمات الكوميديا الخفيفة والبسيطة، التي تركت أثرًا لا يُمحى في قلوب الجمهور بأعمالها التي تميزت بالبساطة والعفوية، وروحها المرحة التي أضاءت خشبة المسرح وشاشة السينما والتلفزيون.

الفنانة سناء يونس

وُلدت سناء يونس في 3 مارس عام 1942، وبدأت رحلتها مع الفن في سن مبكرة أثناء دراستها بقسم علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، حيث شاركت في عروض مسرح الجامعة، لتكتشف هناك شغفها الكبير بالتمثيل.

الإنطلاقة الأولى لها

كانت انطلاقتها الحقيقية على يد الفنان الكبير فؤاد المهندس، الذي آمن بموهبتها وقدّمها في عدد من المسرحيات التي حُفرت في ذاكرة المشاهدين، أبرزها:

• “سك على بناتك”، التي قدّمت فيها شخصية “فوزية” الابنة الكبرى للدكتور رأفت، وأطلقت عبرها مجموعة من الإفيهات والمواقف الكوميدية التي لا تزال تُردد حتى اليوم.

• “هالة حبيبتي”

• “حالة حب”

لم تقتصر مسيرة سناء يونس على المسرح، بل امتدت إلى السينما والتلفزيون، حيث شاركت في أكثر من 40 فيلمًا سينمائيًا، من بينها:

• “إضراب الشحاتين”

• “حمام الملاطيلي”

• “جنون الشباب”

• “سري للغاية”

• “الجوع”

• “المصير”

• “حرب إيطاليا” (آخر أفلامها، مع النجم أحمد السقا)

كما قدّمت أكثر من 80 عملًا دراميًا على الشاشة الصغيرة، منها:

• “بوابة الحلواني”

• “الوسية”

• “سر الأرض”

• “العميل 1001”

• “رجل آيل للسقوط”

• “الدم والنار”

• “عريس جديد وعريس قديم”

• “أفواه وأرانب”

• “السيرة الهلالية”

• “أسعد زوج في العالم”

سناء يونس لم تكن فقط فنانة كوميدية، بل كانت أيضًا صاحبة حضور إنساني راقٍ، وقدّمت أدوارًا متعددة بأداء بسيط وعفوي جعلها قريبة من الناس. ورغم رحيلها، لا تزال إطلالتها البسيطة وابتسامتها الطيبة تعيش في ذاكرة محبيها كرمز للضحكة النقية والفن الجميل.