رامي جمال يقترب من المليون مشاهدة بأغنية "مش مجرد حب"

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان رامي جمال أحدث أغنياته عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتحمل اسم "مش مجرد حب" وسرعان ما لقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وأغنية "مش مجرد حب" هي من كلمات رمضان محمد وألحان محمود أنور وتوزيع أسامة الخطيب وميكس وماستر محمد مجدي.

وقد حققت الأغنية نسب مشاهدات عالية منذ طرحها حيث أنها تقترب من المليون مشاهدة عبر يوتيوب.



تفاصيل أغنية "مش مجرد حب" لـ رامي جمال

ويذكر أن أغنية "مش مجرد حب" هي من ضمن أغنيات رامي جمال الجديدة تمهيدًا لطرح ألبومه الجديد في عيد الأضحى المبارك وذلك حسب ما نشر رامي جمال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ونشر قائلًا: "بما إننا قررنا إن الألبوم في العيد الكبير إن شاء الله ووحشتونا، فقررنا ننزلكم اغنيتين واحدة يوم الخميس وواحدة الاتنين وبعدها ان شاء الله نتقابل في الألبوم"

رامي جمال

كلمات أغنية "مش مجرد حب" لـ رامي جمال

جرّبت تدمن حاجة وتبطّلها

وقولي يمكن زيّك عارف أعملها

أنت النّهاردة خلاص هتمشي

طب حياتي إزّاي أكمّلها

إنت عارف أنت إيه بالنّسبة ليّا

مش مجرّد حبّ عدا في يوم عليّا

ده أنت روح كلّ حاجة عايشة فيّا

معقولة تحييها وف لحظة تقتلها

مكنتش أقصد أيّ كلمة أنا قولتها

ولمت نفسي كتير عشانك بعدها

مش دي النّهاية مش هينفع

قولي بس إزّاى اخترتها

إنت عارف أنت إيه بالنّسبة ليّا

مش مجرّد حبّ عدا في يوم عليّا

ده أنت روح كلّ حاجة عايشة فيّا

معقولة تحييها وف لحظة تقتلها

بوستر أغنية مش مجرد حب لـ رامي جمال

"على طبيعتي".. أغنية جديدة لـ رامي جمال قريبًا (صورة)

روج الفنان رامي جمال لأغنية جديدة له من المقرر أن تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة حيث نشر رامي جمال صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "على طبيعتي قريبًا".

ومن المتوقع أن تكون هذه الأغنية يغلب عليها الطابع الدرامي، وسوف يصدر الفنان رامي جمال كافة تفاصيل الأغنية قريبًا، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا.



رامي جمال

آخر أعمال الفنان رامي جمال



وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "يا قلبي مين" الذي نشرها قبل أيام قليلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والذي لقت استحسان الجمهور.

وأغنية "يا قلبي مين" وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان الملحن محمد حمزة، وتوزيع موسيقي ووميكس وماستر محمود صبري.