أحمد جودة - القاهرة - نيللي كريم تحتفل بانطلاق “بروفة فرح” وتستعد لعرض عالمي لـ”هابي بيرث داي” في نيويورك

احتفلت النجمة نيللي كريم ببدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية “بروفة فرح”، وهو الاسم الجديد للفيلم الذي كان يحمل في السابق عنوان “جوازة ولا جنازة”، ويشارك نيللي بطولة الفيلم الفنان شريف سلامة والنجم اللبناني عادل كرم، فيما تتولى إخراجه أميرة دياب، وفقًا لما أعلنه المنتج الفني هاني عبد الله عبر حسابه على “فيس بوك”، حيث شارك صورًا من أجواء الاحتفال بانطلاق التصوير وتقطيع تورتة العمل.

أجواء حماسية مع انطلاق تصوير فيلم “بروفة فرح” بطولة نيللي كريم وشريف سلامة

يأتي هذا المشروع بعد أن انتهت نيللي كريم مؤخرًا من تصوير فيلم آخر بعنوان “هابي بيرث داي”، الذي تشارك في بطولته أيضًا مع شريف سلامة، والمقرر أن يُعرض لأول مرة ضمن المسابقة الدولية لـ مهرجان تريبكا السينمائي في دورته الـ24 بمدينة نيويورك الشهر المقبل، وقد عبّرت مخرجة الفيلم سارة جوهر عن سعادتها بهذه المشاركة، مشيرة عبر “إنستجرام” إلى أن نيويورك تمثل لها مدينة الأحلام التي أحبّت من خلالها السينما.

أبطال وصُناع فيلم “هابي بيرث داي”

فيلم “هابي بيرث داي” يضم نخبة من النجوم، منهم:

نيللي كريم، شريف سلامة، حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب السقاوي، ياسمين هواري، خديجة أحمد، فارس عمر، جمانة، وكادي، وهو من تأليف محمد دياب، سارة جوهر، خالد دياب، وشيرين دياب، ومن إخراج سارة جوهر.

كما يُذكر أن نيللي كريم وشريف سلامة سبق وتعاونا في الدراما من خلال مسلسل “فاتن أمل حربي”، الذي حصد نجاحًا واسعًا عند عرضه، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم:هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، وسارة الدهيم، إلى جانب الطفلتين فيروز وريتال ظاظا. كتب العمل إبراهيم عيسى في أولى تجاربه الدرامية، وأخرجه ماندو العدل، وأنتجته شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.