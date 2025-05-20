نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء الأسبوع الأول من تصوير فيلم "بنات خوسي" ليسرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق تصوير أحدث الاعمال السينمائية بعنوان "بنات فاتن" الذي يضم كلا من النجوم يسرا وباسم سمرة وهدي المفتي وقد انتهوا من تصوير الأسبوع الأول من الفيلم داخل احد المناطق الشعبية بالقاهرة.

كما يقوموا بالتصوير فالعديد من اللوكيشنات المختلفة هذه الفترة لاستكمال باقي أحداث العمل والمشاهد التي تجمع بين أبطال الفيلم.

فريق عمل فيلم "بنات موسي":

"بنات فاتن" يضم كلا من النجمة الكبيرة يسرا والفنانة هدى المفتي والفنان باسم سمرة والفنان السوداني مصطفي شحاتة والفنانة السودانية إسلام مبارك والفنان حمدي هيكل وغيرهم العديد من النجوم الشباب كما يظهر النجم الشاب حسن مالك كضيف شرف ضمن الاحداث ومن تأليف أمينة مصطفى وإنتاج علي بني حمد سينيتوبيا cinetopia Films ومدير التصوير بيشوي روزفلت وإخراج محمد نادر ومن المقرر تحديد ميعاد عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير جميع أحداث العمل.

بنات موسي

آخر أعمال يسرا:

ويذكر أن آخر أعمال يسرا هو فيلم شفو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.