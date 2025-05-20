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أحمد جودة - القاهرة -

خطفت النجمة المصرية ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها المذهلة خلال مشاركتها في فعالية “Caroline’s Universe”، التي نظمتها دار المجوهرات العالمية Chopard، حيث ظهرت بفستان أنيق من اللون الفوشيا بقصة أنثوية راقية، نسّقته مع مجوهرات ماسية فاخرة من توقيع الدار.

وشاركت ياسمين متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" لحظات من الحدث، حيث نشرت صورًا لها من أمام خلفية الفعالية.

الفنانة ياسمين صبري

ياسمين صبري تتألق بإطلالة ساحرة في فعالية “Caroline’s Universe” لعلامة شوبارد

وتأتي هذه الإطلالة ضمن سلسلة مشاركات ياسمين صبري في أبرز المحافل العالمية، والتي تحرص من خلالها على دعم علامات فاخرة والترويج للموضة الراقية، ما جعلها محط أنظار وسائل الإعلام وعشاق الموضة في الوطن العربي والعالم.

أحدث أعمال ياسمين صبري

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، فيلم المشروع X الذي أقيم العرض الخاص له مساء أمس بدار الأوبرا المصرية وسط حضور فني وإعلامي لافت.

أحداث فيلم "المشروع X”

تدور أحداث “المشروع X” حول “يوسف الجمال”، عالم المصريات الذي يؤدي دوره كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في مغامرة تاريخية مشوقة تمتد من القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، ساعيًا للإجابة عن لغز الهرم الأكبر: هل هو مجرد مقبرة؟

الفيلم يجمع بين الإثارة، الأكشن، والتشويق، ويمتاز بمشاهد عالية التقنية، منها ما صُوّر تحت الماء وباستخدام غواصات وطائرات حقيقية.

يُعد “المشروع X” من أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول مختلفة، ويُعرض بأحدث تقنيات السينما مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح المشاهدين تجربة سينمائية عالمية.



طاقِم عمَل فيلم "المشروع X”

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، بالمشاركة مع أحمد حسني في كتابة السيناريو، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم: كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.