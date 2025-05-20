نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تُحيي ذكرى وفاة والداها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى رحيل والدها النجم الكبير سمير غانم بكلمات مؤثرة ودعاء صادق نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، “إنستجرام” حيث كتبت:“اللهم ارحم أبي واغفر له، اللهم لا تجعل له ذنبًا إلا غفرته، ولا خطيئة إلا تجاوزت عنها، ولا دعوة رُفعت لأجله إلا قبلتها برحمتك، واجعل الجنة داره ومستقره".

ولقي المنشور تفاعلًا كبيرًا من جمهور دنيا ومحبي الفنان الراحل، الذين حرصوا على الدعاء له والتعبير عن حبهم وافتقادهم له، مؤكدين أن سمير غانم سيظل حاضرًا بأعماله الكوميدية الخالدة وذكراه الطيبة.



ويُعد سمير غانم واحدًا من أبرز رموز الكوميديا في الوطن العربي، وقد رحل عن عالمنا في مايو 2021 بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، ترك خلالها إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية المميزة على المسرح والسينما والتلفزيون.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال دنيا، مسلسل "عايشة الدور" الذي عرض خلال السباق الرمضاني لعام 2025، وتفاعل معه الجمهور وقد نال إعجابه.



قصه مسلسل عايشة الدور



وتدور قصة مسلسل عايشة حول عايشة سيدة مطلقة وهى أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالجدعنة وخدمة كل من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلا من بنت أختها، فتعيش عايشة حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية، وشابة مرحة منطلقة فى الحياة مع شباب الجامعة فتتغير حياتها 180 درجة.



أبطال مسلسل عايشة الدور

ويضم مسلسل عايشة الدور بطولة كلا من: دنيا سمير غانم، سماء إبراهيم، عمر الشناوى، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.