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أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الإعلامية داليا الخطيب، مذيعة الراديو 9090، إلى أمانة الإعلام المركزية بحزب الجبهة الوطنية.

جاء انضمام داليا الخطيب إلى أمانة الإعلام المركزية ضمن خطة الحزب لتطوير منظومته الإعلامية وتعزيز التواصل مع الرأي العام.

انضمام الإعلامية داليا الخطيب إلى أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية

الإعلامية داليا الخطيب

يضم التشكيل الجديد للأمانة عددا من الكفاءات الإعلامية والشخصيات العامة التي تسعى جميعها إلى رفع مستوى الأداء الإعلامي للحزب، بما يخدم أهدافه في بناء وعي مجتمعي حقيقي، تحت قيادة الكاتب الصحفي د. محمود مسلم.



كما يذكر أن داليا الخطيب تقدم برنامج "إيه الجديد" على الراديو 9090، ويبث أسبوعيا كل يوم أحد من الساعة 9 إلى 11 مساء، وهو توك شو إذاعي يناقش القضايا السياسية والفنية والرياضية والاقتصادية.