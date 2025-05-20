نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الخاص لفيلم “المشروع X” بحضور المنتج حمادة إسماعيل والهضبة عمرو دياب وكوكبة من النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت دار الأوبرا المصرية، مساء أمس، عرضًا خاصًا لفيلم “المشروع X” وسط حضور لافت لألمع نجوم الفن والإعلام، في أجواء احتفالية مميزة سبقت انطلاق الفيلم رسميًا بدور العرض السينمائي.

وكان من أبرز الحضور النجم عمرو دياب، الذي ظهر برفقة المنتج حماده إسماعيل، حيث حرصا سويًا على تهنئة أبطال الفيلم وعلى رأسهم النجم كريم عبد العزيز، وكذلك المنتج تامر مرسي، مشيدين بمستوى العمل الفني والإخراجي، ومتمنين له النجاح في دور العرض.

كما حضر العرض نخبة من النجوم منهم: محمد حماقي، ماجد المصري، إلهام شاهين، ليلى علوي، ماجد الكدواني، بالإضافة إلى المنتج الكبير جمال العدل، ما أضفى على الليلة بريقًا خاصًا وحضورًا فنّيًا لافتًا.

فيلم “المشروع X” من إنتاج تامر مرسي، وتأليف وإخراج بيتر ميمي، ويضم كوكبة من النجوم، أبرزهم: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، هنا الزاهد، ومصطفى غريب. وتم تصوير العمل في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، على أن يُطرح رسميًا في جميع دور العرض ابتداءً من الغد.



يُذكر أن المنتج حماده إسماعيل يواصل نشاطه الفني مؤخرًا، حيث قدم في جدة علي خشبة المسرح العربي مسرحية “شمس وقمر”، من تأليف محمد عز، إخراج عمر المهندس، وبطولة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، ومصطفى البنا، وحققت المسرحية تفاعلًا واسعًا من الجمهور السعودي