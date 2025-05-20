نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني هيغني على مزاجك بحفلة jukebox التفاعلية لأول مرة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد القاهرة لاستقبال تجربة موسيقية غير تقليدية يوم الجمعة 23 مايو 2025، حيث يقدّم النجم تامر حسني حفلًا استثنائيًا.

يُعد الحفل الأول من نوعه في مصر، حيث يمنح الجمهور فرصة نادرة للمشاركة في تشكيل تفاصيل العرض واختيار الأغاني التي يفضلون سماعها من تامر حسني، بالإضافة إلى استخدام سوار ذكي داخل الحفل للتفاعل في الوقت الحقيقي.

شروط وتفاصيل الحفل



التاريخ: الجمعة 23 مايو 2025

الوقت: من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً

المكان: Taj City – القاهرة الجديدة

سعر التذكرة: 700 جنيه مصري

الدخول لمن هم فوق 16 سنة فقط.

مطربين مشاركين في الحفل

يشارك في الحفل أيضًا كل من المطرب الشعبى "كزبرة" والمنتج الموسيقي "الوايلي" والدي جي DJ Nedz، لخلق أجواء موسيقية مميزة تسبق صعود تامر حسني على المسرح.

طريقة حجز التذاكر

يمكن حجز التذاكر من خلال موقع TicketsMarche. ومن المتوقع نفاد التذاكر سريعًا نظرًا للإقبال الكبير على الحفل.

ريستارت".. فيلم جديد لـ تامر حسني

يدخل تامر حسني موسم عيد الأضحى بفيلم "ريستارت" الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

طبيعة شخصية تامر حسني وهنا الزاهد

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.