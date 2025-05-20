نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشاط فني ملحوظ لـ تامر حسني الفترة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر عرض فيلمه ريستارت كمان يقدم عدد من الحفلات الغير تقليديه والمبهره لجمهوره.

حيث يستعد تجربة موسيقية غير تقليدية يوم الجمعة 23 مايو 2025، حيث يقدّم النجم تامر حسني حفلًا استثنائيًا.

الحفل يُعد الأول من نوعه في مصر، حيث يمنح الجمهور فرصة نادرة للمشاركة في تشكيل تفاصيل العرض واختيار الأغاني التي يفضلون سماعها من تامر حسني، من خلال التصويت المسبق عبر منصات ريد بُل الرقمية، بالإضافة إلى استخدام سوار ذكي داخل الحفل للتفاعل في الوقت الحقيقي.

يشارك في الحفل أيضًا كل من المطرب الشعبى "كزبرة" والمنتج الموسيقي "الوايلي" والدي جي DJ Nedz، لخلق أجواء موسيقية مميزة تسبق صعود تامر حسني على المسرح.

ويذكر أن فيلم ريستارت من المقرر أن يخوض سباق عيد الأضحي خلال أيام مع مجموعة من الأفلام، أبرزهم المشروع أكس، فيلم أحمد وأحمد، وريستات