نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أغنية "حبيبنا" للمطرب الأردني يزن السعيد على الراديو 9090 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب الأردني يزن السعيد أحدث أغانيه " حبيبنا " على إذاعة الراديو 9090، وذلك بعد نجاحها مؤخرًا إذ حققت مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب وصلت إلى 2 مليون مشاهدة رغم طرحها من أسبوعين فقط.

وصرح المطرب يزن السعيد خلال تصريحات لبرنامج صباح جديد على شاشة قناة القاهرة الإخبارية عن سعادته بردود فعل الجمهور المصري على الأغنية قائلًا: "الجمهور المصري هو أكبر داعم ليا، وهذا ليس غريب على الشعب المصري الذى دومًا ما يتفاعل بصورة مميزة مع أى عمل ناجح فهو جمهور ذواق ودومًا ما كان صانع للنجوم ويقدر الفن ".

كما أكد يزن السعيد عن نيته طرح أغنية جديدة بعد عيد الأضحي المقبل لم يستقر على اسمها بعد، ويتعاون فيها مع كلًا من الملحن تيام علي، والشاعر مصطفى ناصر، وتوزيع عمر إسماعيل.

و جدير بالذكر أن المطرب يزن السعيد بدأ انطلاقتها الغنائية في عام 2019، من خلال أغنية "ننسى الناس"، لتكون الانطلاقة الفعلية لمسيرته الفنية، وبعد نجاحها، انتقل إلى القاهرة، حيث سجّل مجموعة من الأغاني بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين المصريين، منهم سامر أبو طالب، عمر اسماعيل، مدين، عمر الشاذلي، تيام علي، مصطفى رؤوف، أحمد موسى، نادر نور، وطارق توكل.

و جدير بالذكر أن المطرب يزن السعيد اشتهر بالغناء بلهجات مختلفة سواءًا المصرية، اللبنانية، والعراقية، الخليجية، وتميز في مسيرته بخط غنائي يمزج بين الرومانسية الشرقية والروح العصرية، ومن أبرز أغانيه "طال الغياب"، "بانو"، "سهراية"، "باجي مرة"، "قمر الليالي"، "حبيبنا".