بين السينما والمسرح.. كريم عبد العزيز يعيد عرض مسرحية الباشا

القاهرة - محمد ابراهيم - نجاحات هائلة يحققها الفنان كريم عبد العزيز في الآونة الاخيرة، حيث يعيش حالة من النشاط الفني المكثف بين السينما والمسرح، حيث سيتم طرح فيلم المشروع X غدًا في جميع السينمات المصرية، بالإضافة لاعادة عرض مسرحية الباشا في المملكة العربية السعودية، بعد تحقيقها نجاحا كبيرًا.



ومن المقرر أن يستضيف المسرح العربي بجدة، مسرحية الباشا بطولة كريم عبد العزيز من يوم 21 مايو إلى 24 مايو الجاري.

تعتبر مسرحية الباشا واحدة من أبرز العروض المسرحية التي شهدتها فعاليات موسم الرياض هذا العام، والتي حققت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ويشارك في مسرحية الباشا عدد من النجوم إلى جانب الفنان كريم عبدالعزيز، وهم هنا الزاهد، وويزو، وهيدي كرم، وحاتم صلاح، من إخراج رامي إمام، وأغاني المسرحية من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.