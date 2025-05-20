نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الكورة فين؟" و"حنفي عالم ذرات".. إفيهات خالدة لسمير غانم تضحكنا في ذكرى رحيله في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في مثل هذا اليوم من عام 2021، غاب عن عالمنا أحد أعمدة الكوميديا المصرية والعربية، الفنان الكبير سمير غانم، والذي ترك وراءه إرثًا فنيًا مليئًا بالبهجة والضحك وبرغم مرور السنوات، إلا أن ضحكته وإفيهاته لا تزال حاضرة في أذهان الجمهور، تُتداول في المناسبات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتخلّد اسمه كرمز للبهجة وخفة الظل.

في ذكرى وفاته، نستعرض مجموعة من أشهر إفيهاته التي صنعت له مكانة لا تضاهى في قلوب الملايين.

"الكورة فين؟".. بداية رحلة الإفيهات الخالدة

من فيلم الزواج على الطريقة الحديثة أطلق سمير غانم واحدة من أشهر جمله، "الكورة فين؟"، في مشهد طريف جمعه بالفنانة سعاد حسني والفنان حسن يوسف، تلك العبارة، رغم بساطتها، رسخت في الذاكرة الجمعية للشعب المصري، وأصبحت تُستخدم حتى اليوم في مواقف الحياة اليومية للدلالة على الحيرة أو عدم الفهم.

"عبد السميع اللميع".. شخصية علقت في الأذهان



من خلال مسرحية الأستاذ مزيكا، قدّم سمير غانم شخصية "عبد السميع اللميع"، التي تميزت بكاريزما استثنائية وروح مرحة، لتصبح واحدًا من أبرز الإفيهات التي التصقت باسم غانم، واستُخدمت لاحقًا كمصطلح ساخر لوصف الشخص الذي يحاول الظهور دائمًا في كل موقف.

"امسحي دموعك يا آمال".. دراما مشبعة بالكوميديا



في مسرحية أخويا هايص وأنا لايص، أطلق سمير غانم هذه الجملة ضمن مشهد مليء بالسخرية اللاذعة من الدراما التقليدية، فحوّل موقفًا مأساويًا إلى لحظة ضحك صافية. تميز أسلوبه في السخرية من الكليشيهات الدرامية بجعلها خفيفة الظل دون إهانة، وهو ما أكسبه احترام الجمهور والنقاد على السواء.

"حنفي عالم ذرات".. من قلب "المتزوجون"



مسرحية المتزوجون تُعد واحدة من أبرز علامات سمير غانم المسرحية، ومن خلالها برزت شخصية "حنفي"، التي كانت منبعًا لا ينضب للإفيهات، ومن أشهرها: "حنفي عالم ذرات"، والتي جاءت ضمن مشهد فكاهي جمعه بجورج سيدهم، لتتحول العبارة إلى أيقونة ساخرة في الثقافة الشعبية.

"فشر يا روحي إحنا غلابة".. حينما تصبح السخرية من الواقع علاجًا

عندما سألته شيرين في مسرحية المتزوجون: "إحنا فقراء يا مسعود؟"، ردّ عليها قائلًا: "فشر يا روحي إحنا غلابة". هذا الإفيه تجاوز الكوميديا ليعكس ببساطة شديدة واقع كثير من المصريين، ويُقدم سخرية لاذعة من التفاوت الطبقي، ولكن بروح مرحة خفيفة.

"العريس متين والعروسة متينة".. كوميديا غنائية ساخرة

لم تكن الكوميديا فقط في الجمل، بل في الأداء الغنائي أيضًا، حيث قدّم غانم في المتزوجون أغنية فكاهية بعنوان "العريس متين والعروسة متينة"، وأدهش الجمهور والمخرج بإحضاره فرقة موسيقية على نفقته الخاصة، ليثبت أنه فنان شامل، لا يكتفي بالإفيه بل يصنع مشهدًا متكاملًا.

"أنا بسمع مقطوعة موسيقية لنابليون بونابرت".. عبقرية ميزو

في مسلسل حكاية ميزو، تألق سمير غانم بدور الشاب المستهتر، ومن بين الإفيهات التي أطلقها تلك الجملة الساخرة، التي أصبحت مثالًا على الادعاء الزائف للثقافة. استطاع غانم عبر شخصية "ميزو" أن ينتقد فئات المجتمع بأسلوب ساخر وخفيف.

"إنت تعيش يا حاج".. مشاعر وكوميديا في آن واحد

في فيلم يا رب ولد، أطلق غانم هذه الجملة الشهيرة في أحد المشاهد المؤثرة، التي جمعت بين الكوميديا والمشاعر. يذكر أن هذا الفيلم شهد بداية قصة الحب بينه وبين الفنانة دلال عبد العزيز، والتي استمرت حتى آخر لحظة في حياته.

"أخدتي من اللي تحت الحوض؟".. كوميديا التفاصيل اليومية

من جديد في المتزوجون، استخدم سمير غانم تفاصيل المنزل العادية لصناعة كوميديا مميزة، وقال هذه الجملة في مشهد ساخر جمعه بالفنانة شيرين، لتصبح الإفيه متداولًا على نطاق واسع.

"يا بروف يا بروف".. إفيه من زمن الأبيض والأسود

في فيلم صغيرة على الحب، برز غانم في مشهد خفيف الظل حين قال: "يا بروف يا بروف"، ليبرهن أنه حتى في أدواره الصغيرة، كان قادرًا على سرقة الأضواء من حوله بإفيهاته العفوية.