نبيل يطرح ألبوم "مش طبيعي" غدًا ويعود للتعاون مع نصر محروس بعد نجاحات لافتة

القاهرة - محمد ابراهيم -

يعود الفنان نبيل للساحة الغنائية بألبوم جديد يحمل عنوان "مش طبيعي"، من المقرر طرحه غدًا الأربعاء على مختلف المنصات الرقمية وموقع يوتيوب.

ويأتي هذا الألبوم المنتظر بالتعاون مع المنتج نصر محروس، الشريك الفني الذي كان وراء أبرز نجاحات نبيل في السنوات الأخيرة.

عودة قوية بألبوم "مش طبيعي"

يمثل ألبوم "مش طبيعي" محطة جديدة ومميزة في مشوار نبيل الفني، حيث يحمل توقيع المنتج المعروف نصر محروس، الذي سبق وقدم مع نبيل عددًا من الأعمال الناجحة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

ويعكس هذا التعاون المتجدد بينهما رغبة في تقديم محتوى غنائي متطور يجمع بين الإحساس والكلمة واللحن.

نجاحات متتالية على مدار السنوات الماضية



لم يكن ألبوم "مش طبيعي" وليد اللحظة، بل تتويجًا لمسيرة حافلة بالنجاحات لنجم استطاع أن يثبت وجوده في الساحة الغنائية، فقد حققت أغنيات نبيل في السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا، من أبرزها: "درس حياتي"، "عايش في الضباب"، و"نفسي أفوق"، والتي أكدت على قدرته في التنوع والاختيار الذكي للأغاني التي تلامس الجمهور.

"نفسي أفوق" نجاح خاص في مسيرة نبيل



وتعد أغنية "نفسي أفوق" من أبرز الأغنيات التي لاقت صدى واسعًا عند طرحها على موقع يوتيوب، حيث سجلت نسب مشاهدات مرتفعة، وكانت ضمن ألبوم "جاحدة" الذي شهد أيضًا تعاون نبيل مع نصر محروس.

وقد تميزت الأغنية بكلمات وألحان الفنان مصطفى شكري، وتوزيع موسيقي لأحمد أمين، مما ساهم في نجاحها الفني والجماهيري.

ترقب كبير من الجمهور

ينتظر جمهور نبيل الألبوم الجديد بحماس، خاصة بعد الإعلان عن عودته للتعاون مع نصر محروس، وهو ما زاد من التوقعات بأن يكون "مش طبيعي" إضافة قوية لمشواره.

ومن المتوقع أن يتضمن الألبوم تنوعًا في الألحان والكلمات، يعكس التطور الفني الذي يشهده نبيل خلال هذه المرحلة من مسيرته.