"تمنحك الحياة اللون الأخضر".. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور

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أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة داليا البحيري في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور داخل مكتبة القاهرة الكبرى.

أحدث ظهور لـ داليا البحيري

وظهرت داليا البحيري في الصور مرتديه بليزر اسود وجيبه منقطه باللون الاخضر وشنطه سمرا، وتركت خصلات شعرها الاشقر منسدلا علي كتافيها.

داليا البحيري تستمتع باللون الاخضر

وكتبت داليا البحيري في التعليق على جلسة التصوير: "عندما تمنحك الحياة اللون الأخضر، قم بإبرازه من خلال الأزياء، اللون الأخضر يجعل حتى أيام الإثنين تبدو جميلة"، وحازت الصور إعجاب متابعيها.

آخر أعمال داليا البحيري في السينما

وكان آخر أعمال داليا البحيري في السينما هو فيلم "أولاد حريم كريم" وضم في بطولته مجموعة من النجوم، منهم: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، بشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

اخر اعمال داليا البحيري في المسرح

وبينما كان اخر اعمال داليا البحيري في المسرح هي مسرحية الملك وأنا، وهي من نوعية الأعمال التي تعتمد على الموسيقى والاستعراضات، ويشارك بجانب داليا في بطولتها فريد النقراشي، هدى هاني، علاء عيد، خالد إبراهيم، هبة محمد، نور الشرقاوي، وعدد من الشباب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأطفال، والعمل من إعداد وإخراج محسن رزق.