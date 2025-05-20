نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كاجوال.. منى زكي تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة مني زكي انظار متابعيه عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت صورة لها من احدث ظهور.

أحدث ظهور لـ مني زكي

وظهرت مني زكي بإطلالة كاجوال، مرتديه بنطلون ابيض وقميص مخطط ازرق في ابيض وشنطه بيضاء وتركت خصلات شعرها منسدله.

أحدث أعمال مني زكي

ومن ناحية اخري، تشارك مني زكي في بطولة فيلم الست، الذي يعد واحدا من أضخم مشاريع الإنتاج السينمائي المنتظرة في 2025، وسبق وكشف مؤلف الفيلم أحمد مراد في تصريحات تلفزيونية، أن العمل سيتناول أسرارا جديدة في حياة أم كلثوم، كما أن الجمهور سيرى كوكب الشرق بشكل مختلف.

اخر اعمال مني زكي

وكان اخر اعمال مني زكي فيلم "رحلة 404" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

قصة فيلم "رحلة 404"

وتدور قصته حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة، حيث تتعرض والدتها إلى حادثة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، لتمر خلال أحداث الفيلم بمواقف صعبة وتجارب متعددة مع أحداث الماضي التي تدعوها للعودة إلى حياة فتاة الليل، ولكن تصدم أمام كل هذه العقبات لتذهب أخيرًا لأداء فريضة الحج.